شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا ضخمًا غدًا بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيًا كبيرًا بالمتحف المصرى الكبير غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، ومن المقرر أن يقدن خلال الحفل عدد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.





عمر خيرت

كما يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 10 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التى قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.