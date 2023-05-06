شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير تقدم "بهية" على مسرح الجمهورية ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المخرجة كريمة بدير عرض "بهية" لفرقة فرسان الشرق للتراث والرقص الحديث، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، لمدة ثلاثة أيام وهم 10، 11، 12 من الشهر الحالي.

وتدور أحداث "بهية" حول قصة بسيطة تطمح في أن تجيب عن السؤال المطروح في الموال الشعبي عمن قتل ياسين وذلك بأن نحدد أن قاتل ياسين الذي يسأل عنه الموال الشعبي في لهفة بعد أن فجعت خطيبته وحبيبته "بهية" وقد جزم نجيب سرور في مسرحيته بان "الباشا" الإقطاعي المسيطر علي الناحية هو الذي قتل ياسين، لأنه حرك أهل القرية وقادهم لاحراق قصر الباشا انتقاما لخطيبته وحبيبته بهية، التي كان زبانية القصر يسعون لادخالها في هذا القصر حيث ينتظرها المصير المحتوم من هتك العرض وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت نار الثورة الموجودة في قلوب أهل القرية ضد مظالم الاقطاع وقسوته وجبروته .

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.