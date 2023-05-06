شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى حفلها بالقاهرة: ما فيش بنى آدم ينكر فضل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة، خلال حفلها المقام ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، إن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصرى، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر، وقدمت التحية للنجم رامي صبري الذي يتواجد في الحفل.

فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال حفلها المقام ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وبدأت منذ قليل، حفل النجمة أصالة المقامة ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، حيث يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".