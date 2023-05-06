اصالة من حفلها في القاهرة: “”مفيش بني آدم ينكر فضل مصر””.. وتتبرع بأجرها لثلاثة مؤسسات.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 03:54 صباحاً - وبدأت منذ قليل، حفل الفنانة السورية أصالة المقامة ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، حيث يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور.

وقالت أصالة، خلال الحفل، إن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصرى، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر، وقدمت التحية للنجم رامي صبري الذي يتواجد في الحفل.

كما كشفت اصالة عن التبرع بأجرها عن الحفل لثلاثة مؤسسات هي مؤسسه اهل مصر ، مستشفى 57357 ولرعايه المقيمين السوريين في مصر.

فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال حفلها المقام ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.