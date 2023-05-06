“حسيت اني مارادونا”.. شيرين تشكر السعودية على الاهتمام بـ “رجلها”!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 02:55 صباحاً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها الشديدة بمشاركته في حفلة روائع الموجي، كما كشفت تفاصيل جديدة مع الدكتور المتخصص لعلاج لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب نصيحة للجيل الجديد، خلال لقائها مع عمرو أديب عبر قناة Mbc مصر، قائلة: الدنيا سهلة أوي على أيامكم، وأنا حضرت العصرين، قديم وجديد، دلوقتي فيه منصات كتير أي إنسان عنده موهبة وهتدعمه ساعتها، الدنيا هتكون سهلة.

وأضافت شيرين عبد الوهاب: الدكتور اللي بيعالج كريستانو رونالدو، عاملي علاج طبيعي، وبقالي يومين بعمله، وريحني جدًا.

وتابعت “بشكرهم انهم اهتموا برجلي حسيت اني مارادونا عشان انا عندي ماتش”.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب شاركت في حفل روائع الموجي على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وقدمت العديد من الأغاني المميزة للملحن الراحل محمد الموجي، وقالت شيرين عبد الوهاب على هامش المؤتمر الصحفي: فخورة كثيرًا بنفسي؛ لأنني شاركت في ليلة جميلة مثل تلك الليلة، وقدمت أغاني للجمهور من ألحان العظيم رحمة الله عليه الأستاذ محمد الموجي، وأود أن أشكر بلدي التي أنجبت مثل تلك الموهبة.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: أود أن أشكر المستشار تركي آل الشيخ، لتقديره للفن وكرمه لنا، وتكريمه لاسم الراحل محمد الموجي، حيث إن محمد الموجي لن يتكرر، ولم يأت موسيقي مثله على مدار التاريخ وصنع نقلة في مجال الموسيقى مثله، حيث إنه قدم جميع ألوان الموسيقى.