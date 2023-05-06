ترامب يهاجم ميغان ماركل ويصفها بالـ “غير متحترمة” .. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 02:55 صباحاً - هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دوقة ساسكس الامريكية ميغان ماركل واصفا ايها بـ”غير المحترمة “.

وفي التفاصيل، قال ترامب انه تفاجأ بأن الامير هاري تلقى دعوة الى حفل تتويج والده الملك تشارلز بعد التوترات الكبيرة التي شهدتها علاقته مع العائلة المالكة، اذ اعلن القصر الملكي أن الأمير هاري سيحضر الحدث التاريخي في بدون ميغان.

وقال ترامب في مقابلة جديدة له، بحسب صحيفة Mirror البريطانية: “التتويج يوم عظيم للملك تشارلز. أعتقد أنّهم سيقومون بعمل رائع وهو يحب البلد حقّاً ويحب والدته. أعتقد أنّ الملكة عوملت بطريقة غير محترمة من قبل ميغان، ولم يكن هناك سبب للقيام بذلك. لقد فوجئتُ بالفعل بدعوة هاري”.

وتابع ترامب: “كيف يمكنك أن تكون غير محترم مع الملكة. لقد كانت مذهلة، لعقود، ولم ترتكب أي خطأ. لا يمكنني التفكير في خطأ ارتكبته، لم تكن مثيرة للجدل أبداً. لقد مرّت سنوات وعقود من دون جدل. لا يمكنك ألّا تحترمها، وأعتقد أنّ ميغان كانت غير محترمة معها”.

ووصف ترامب ما كتبه هاري في مذكراته بـ “المروع”، بحسب ما ذكرته الصحيفة.