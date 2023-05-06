شكرا لقرائتكم خبر عن سيمفونية مالر الثالثة على المسرح الكبير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، ومشاركة الميتزوسوبرانو چولي فيظي مع كورالي أكابيلا للنساء والأطفال، قيادة وتدريب مايا چيفينريا ودنيا أكرم، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت القادم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة لمالر، والتي كتبها بين عامي 1893 و1896، وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الإطلاق في هذا القالب، حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة، وتعتبر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة، ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها في وحدة بنائية متكاملة، فهي عمل ثري بأشكال الحياة ومشروع إبداعي يحاول خلاله تصوير الكون ابتداءً من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما في مخيلته.

وتضم 6 حركات أطلق عليها أسماء "بان يستيقظ والصيف يأتي، بماذا تخبرني الزهور في الغدير، بماذا تخبرني الحيوانات في الغابة، بماذا يخبرني الإنسان، بماذا تخبرني الملائكة، بماذا يخبرني الحب".