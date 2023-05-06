شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يتصدر بطولة فيلمين منتظر طرحهما فى السينمات الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الفنان بيومى فؤاد بطولة فيلمين جديدين، منتظر طرحهما في دور العرض السينمائى خلال شهر مايو الجارى، وذلك بعدما نافس بفيلمين أيضًا في موسم عيد الفطر اذ يعرض له حاليًا مغامرات كوكو وبعد الشر، حيث يواصل بيومى فؤاد هوايته في التواجد بكثافة خلال المواسم السينمائية الأخيرة مثل موسم إجازة منتصف العام الدراسى وبعده موسم عيد الفطر.

أول الأفلام التي يتصدرها بيومى فؤاد ومقرر طرحها خلال شهر مايو، فيلم "شوجر دادى" المقرر طرحه يوم 25 مايو، وهو تألف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.



شوجر دادى

ثانى الأفلام "الصف الأخير" المنتظر طرحه يوم 17 مايو الجارى، وهو بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويعرض للفنان بيومى فؤاد حالياً فيم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان بشكل اجتماعى كوميدى.

كما يعرض له أيضاً فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى به جزء من الفانتازيا.