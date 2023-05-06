شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة فى حفلها بالقاهرة: مفيش بنى آدم ينكر فضل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة، خلال حفلها المقام ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، إن أولادها يتحدثون باللهجة المصرية وأصحابهم كلهم مصريون، وأنا أفتخر بالفن المصرى، ومفيش بني آدم ينكر فضل مصر، وقدمت التحية للنجم رامي صبري الذي يتواجد في الحفل.

وبدأت منذ قليل، حفل النجمة أصالة المقامة ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، حيث يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

وأحيت مؤخرًا النجمة أصالة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية ورفع شعار كامل العدد، وقدمت خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها، منها "خانة الذكريات" و"مشيت سنين" و"جابه سيرته" و"عايز الحق" و"قد الحروف" و"الحقيقة" و"شكرا" و"بكرة أحلى" و"بعدك عني" و"ستين دقيقة" و"غلبان"، كما قدمت أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

ورحبت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية بأسرتها التي تواجدت معها بالحفل منهم زوجها وشقيقتها وأولادها وخالتها.

وقدمت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقى العربية أغنية قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية الأطلال لأم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعربت النجمة أصالة نصرى عن سعادتها لإحياء ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، وقالت وقتها: "مساء الخير لكل أصحابي، واجتماعي معكم بمثابة اجتماع مع الوطن، وأنا بيني وبين الجمهور محبة، مبسوطة بالغناء فى المهرجان وأنا بحب مصر وأشعر أننى مصرية وكلنا مصريين".