شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 13 أغنية.. هبة طوجى تطلق ألبومها الجديد "بعد سنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة اللبنانية هبة طوجى ألبومها الغنائى الجديد "بعد سنين"، على مختلف المنصات الرقمية، ويضم 13 أغنية وثلاثة كليبات مصورة.

يضم الألبوم 13 أغنية، من بينها ديو مع النجم لويس فونسى بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسى إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها فى تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.

كما يأتى الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقى الناجح بين هبة طوجى والموسيقار اللبنانى الكبير أسامة الرحباني، الذى يتولى مهمة الإنتاج الموسيقى لأغنيات الألبوم.

وتقدم هبة طوجى الأغنية الرئيسية للألبوم "بعد سنين" باللهجة المصرية من كلمات الشاعر نور الدين محمد وألحان نيس، وتوزيع موسيقى لأسامة الرحبانى وجورج قسيس، وميكس ألأكسندر ميساكيان، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى لبنان مع المخرجة ليلى كنعان، وهو الكليب الثالث من الألبوم، بعدما أطلقت مؤخرًا كليبين مصوريين لأغنية "لو نبقى سوا" مع لويس فونسي" وأغنية "حبيبى خلص".

وقالت هبة طوجي: "لهذا الألبوم مكانة مُميّزة لدى حيث باشرنا تحضيره خلال عام 2020 الذى تزوّجت فيه وحملت بطفلى الأوّل، وبعد ثلاث سنوات يظهر الألبوم للنور وأنا أمّ لولدين".

كما يشهد الألبوم غناء هبة "راجع من رماده" للفنان اللبنانى منصور الرحباني، مع غنائها لخمس أغنيات من كلمات الشاعر والموسيقى اللبنانى غدى الرحباني، من بينها أغنية "بحبك لآخر يوم" المأخوذة عن أغنية "عاشقين كبار" للفنان جاك بريل، وأغنية "صار أحلى الكون"، بجانب أغنيتى "قصة حب" و"زمان".

كما تتعاون طوجى خلال الألبوم مع الفنان أنطونى خورى من فرقة أدونيس اللبنانية، حيث تولى كتابة أغنيتى "الأولى" و"حبيبى خلص"، بجانب تعاونها مع الفنان اللبنانى جاد خورى الذى كتب أغنية "سلامات يا هوى"، وتتنوع موسيقى الألبوم بين البوب والكلاسيكى والأوركسترا والبلوز والجاز.