سامى مغاورى يحصد جائزة "الأب يوسف مظلوم" عن مشواره الفنى

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفنان سامى مغاورى على جائزة خاصة من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وهي جائزة "الأب يوسف مظلوم" عن مشواره الفنى الكبير.

انطلق منذ قليل، مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71، والتي مقرر أن تستمر حتى يوم 12 من مايو الجاري.

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وحضر حفل الافتتاح الفنان الكبير محمود حميدة، هانى رمزى، المخرجة أنعام محمد على، الفنان القدير يحي الفخرانى و زوجته الكاتبة لميس جابر، مدحت العدل وزوجته.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر

التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي، والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.