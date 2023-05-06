توافد النجوم على مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نجوم الفن في التوافد على مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في نسخته الـ 71، والتي مقرر أن تستمر حتى يوم 12 من مايو الجاري.

وجاء بين الحضور الفنان الكبير محمود حميدة، هانى رمزى، المخرجة أنعام محمد على، الفنان القدير يحي الفخرانى و زوجته الكاتبة لميس جابر، مدحت العدل وزوجته.

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يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي، والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها

العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

وكانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي، قد عقدت عددًا من الاجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان فى دورته الـ 71 وكذلك اختيار الفنانين وصناع السينما الذين سوف يتم تكريمهم خلال فعاليات حفل.

ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلام بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض، حيث تم عرضها ومشاركتها فى مهرجانات سينمائية أو عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.