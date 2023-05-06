لن تتخيلوا الجميلة يسرا الوزي بدون مكياج ولا فلتر.. العيوب تملأ وجهها! والجمهور: ياريتك ما عملتي كده!!

كتب امير فتحي في السبت 6 مايو 2023 12:58 صباحاً - تفاجئنا بعض النجمات العرب بصورهن المنتشرة على «إنستجرام» وهن بدون مكياج، فنشعر للحظة انهن نجمات أخريات بسبب التغير الصادم الحاصل في ملامحهن الجمال بدون مساحيق التجميل.

مجموعة من نجمات العالم العربي تم رصدهن بدون مكياج على الطبيعة، كل واحدة منهن تتمتع بجمالها الخاص ولها طابعها المميز ولكن في النهاية من المستحيل أن يظهرن أمام الكاميرا بدون مكياج مما يترتب عليه الشعور أنهن أصبحن شاحبات عندما نرهن بدون مكياج.

يسرا اللوزي بدون مكياج

أكثرهن صدمًا في صورها النجمة المصرية يسرا اللوزي صاحبة الجمال الطبيعي، ظهرت بصورة بشعر قصير بدون مكياج وبدا النمش يملأ وجهها.

وتظهر يسرا في الصورة المعاد تداولها وهي بالمنزل بدون مكياج وبدون ان تصفف شعرها، وترتدي بيجامة بسيطة يبدو وكأنها مستقيظة من نومها والتقتطت الصورة دون ان تتصنع او تخجل ان تضع صورتها على السوشيال ميديا .

رد فعل الجمهور

انصدم جمهور الفنانة يسرا اللوزي بعد أن قررت الظهور بدون مكياج، حتى تعطي الثقة للفتيات لعدم وضع مستحضرات تجميل.

ولكن كانت ردة فعل الجمهور عكس ذلك تماما، حتى أن البعض علق بطريقة كوميدية، (ياريتك ما عملتي كده). وتحرص اللوزي دائما على نشر مثل هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أي فلاتر أو مستحضرات تجميل.

فيلم “جروب الماميز”

و عادت الفنانة يسرا اللوزي إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لمدة عام ونصف العام حزنا على وفاة والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي، وكذلك لرعاية ابنتها بعد تعرضها لظروف صحية.

جدير بالذكر ان أحدث أعمال يسرا اللوزي السينمائية فيلم “جروب الماميز” من بطولة روبي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

يدور فيلم “جروب الماميز” عن حياة الأمهات على جروبات المدارس الخاصة بأبنائهم والمشاكل التي تحدث داخل الجروب على أشياء بسيطة ولكنها تتضخم مع زيادة النقاش والاختلاف عليها، وأبرز مشكلة حدثت هي قيام أم بإرسال رسالة على جروب الأمهات دون أن تتأكد من صحة الخبر، فانتشر الفزع بين الأمهات، ومع التفاعل مع الخبر وتحدث الكثير من المشاكل،ولكن في نهاية الأمر يتأكد الجميع من عدم صحة الخبر، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائية في الأول من شهر فبراير القادم.

يسرا اللوزي تتحدث عن دورها في “جروب الماميز”

وقالت الفنانة يسرا اللوزي، عن دورها في فيلم “جروب الماميز”: “أنا عايشة وسط جروب الماميز، في جروب الماميز بتاع المدرسة، وفي جروب الماميز بتاع الحضانة، ودي جديدة”.

وأضافت يسرا اللوزي، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، عبر قناة “CBC“، تقديم الإعلامية منى الشاذلي: “هو عبء، والجروبات الكتير بتوتر، وجروبات الماميز فيها لت وعجن كتير”، موضحة أنها فى الحقيقة شخص صامت وعملي، وبالنسبة لها مثل تلك المجموعات مصدر للمعلومات.

أوضحت الفنانة يسرا اللوزي أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

يسرا اللوزي تتحدث عن عملها بالفن

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها تفضل المسرح على السينما، بسبب شغفها: «عندما أقف على المسرح أشعر بأن حياتي رُدت إليّ، شاركت في عرض العام الماضي، وأشارك في ورش، بعمل حاجات مع صحابي إحنا بنحبها عشان نفسنا مش هدف تاني».

وأضافت “اللوزي”، خلال حوارها، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، أن المسرح غذاء الروح بالنسبة إليها، كما أنها تحب الغناء، حيث تغني في بعض الحفلات مع أصدقائها دون أي دعاية، ومنذ عامين شاركت في الجامعة.

وتابعت الفنانة: «التمثيل مهنة ويفتح بيوتا كثيرة، وأحيانا قد يشارك الفنان في أعمال قد لا يكون راضيًا عنها بنسبة 100% لأن فيها مكسبًا ماديًا معينًا أو للحفاظ على تواجده في السوق، فقد شاركت في أفلام كثيرة ولم أحصل على أجر، فإذا كان الدور جديدًا بالنسبة لي فإنني قد لا أهتم بالأجر كثيرًا، وهو ما يفعله فنانون آخرون».

يسرا اللوزي في رمضان 2023

وشاركت الفنانة الشابة يسرا اللوزي في بطولة “مسلسل جميلة” الذي تم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2023 المنقضي.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزي حكاية “بالورقة والقلم” من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، والذي تم عرضه في أغسطس 2021، مع نور محمود وعلي الطيب وعماد رشاد، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.

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