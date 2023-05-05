“الزهر لعب”.. لوك جديد لـ بلال شامة بعد نجاح جعفر العمدة.. الجمهور لم يتعرف عليه!! – صور

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 11:51 مساءً - تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» وعدد من مواقع الفيديوهات القصيرة صورا للفنان مجدي بدر والذى قدم شخصية بلال شامة فى “مسلسل جعفر العمدة“.

بلال شامة بـ نيولوك جديد

وظهر الفنان مجدي بدر أو بلال شامة بلوك مختلف تمامًا حيث ارتدى بدلة كلاسيك وجاءت معظم تعليقات الجمهور حول دوره فى مسلسل جعفر العمدة وكتب أحد المتابعين: “الزهر لعب يا بلال يا شامة” ، فيما قال آخر : “شكلك قبضت الملايين من جعفر”.

أحدث ظهور للفنان مجدي بدر

مجدي بدر يتحدث عن دوره فى جعفر العمدة

وكان الفنان مجدى بدر، قد حل ضيفًا على الإعلامية، شافكي المنيري، ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”، للحديث عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي يجسد فيه شخصية “بلال شامة”.

مجدي بدر في دور بلال شامة – مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

علّق عن العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلًا: “التعامل مع محمد رمضان مختلف عن التعامل وقت فيلم “عبده موتة”، لم يكن لي احتكاك معه هذه المرة بناء على تعليمات محمد سامي للحفاظ على مشاعري في المشاهد، وقال لي خليك عارف انه لو قابلك هيقتلك”.

وأضاف: “محمد رمصان محترف، بيضرب ومبيضربش، وبعد المشهد وبعد الضرب دا كله، مقالش ولا كلمة حضني جدا، ودا احسن تعبير من محمد رمضان، وأقول له المرة اللي جاية مش هخطف ابنك”.

تحدث عن كواليس تقديمه لدور “بلال شامة” في مسلسل “جعفر العمدة”، قائلا: “أخرجت دور الشر بداخلي بعد الحوار مع محمد سامي، والبروفات كان سر الأداء الرائع لكل فريق العمل، محمد سامي يقدر يضيف بابتسامته حاجات كتير ومضطريناش نعيد أي مشهد لأن محمد سامي بيدخل الممثل في أحسن حالاته”.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة التي تجسد شخصيتها زينة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

من هو الفنان مجدي بدر؟

الفنان مجدي بدر، دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عامًا ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة.

وظهر في أغلب أدواره بتجسيد دور الشخص الشرير، وكان يظهر بدور الرجل الذي يخدع البنات، ودور المجرم أو السارق، في بداياته كان يشارك في المسلسل بدور بسيط ثم بدأ يأخذ أدوار كبيرة بعد شهرته.

بدايات مجدي بدر

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

أعمال مجدي بدر

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملًا فنيًا.

وشارك مجدي بدر مؤخرًا كضيف شرف في موسم رمضان 2022 من خلال “مسلسل مين قال” والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان – نادين – أحمد داش – ديانا هشام.

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