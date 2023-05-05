الفنانة العراقية شذى حسون غاضبة من ربط اسمها برحمة رياض

عبّرت الفنانة العراقية شذى حسون عن غضبها من ربط اسمها بزميلتها ومواطنتها رحمة رياض، طالبة من أحد الصحافيين عدم القيام بذلك، حيث قالت: "هي فنانة مثلها مثل غيرها، اتمنى لها كل الخير والنجاح، ولكن لا أحب أن يحدث هذا الربط مجدداً، هذه البنت الله يسهّل عليها حياتها، هناك الكثير من الفنانات العراقيات غيرها، أنا فنانة تعبت على نفسي مدة 15 عاماً ولا يمكن أن أقارَن بمن نجح في أغنية أو أغنيتين أخيراً".

وكان خلاف كبير قد حدث في وقت سابق حول هوية "نجمة العراق الأولى" بين حسون ورياض.

يُذكر أنّ المطربتين دخلتا مجال الفن والشهرة من خلال برامج المواهب، إذ بدأت حسون مسيرتها عند فوزها بلقب الموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007، بينما خاضت رياض غمار "سوبر ستار" و"نجم الخليج" من دون أن تصل إلى النهائيات، ثم الموسم السابع من "ستار أكاديمي" في عام 2010 حين خسرت اللقب أمام الفنان السوري ناصيف زيتون، علماً أنّ حسون أعلنت دعمها للأخير حينها لا لمواطنتها رياض.

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