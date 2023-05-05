شيرين عبدالوهاب تشدو بـ«أنا قلبي إليك ميال» لـ فايزة أحمد في حفل روائع الموجي

تألقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بغناء «أنا قلبي ليك ميال» للفنانة الراحلة فايزة أحمد، في حفل «روائع الموجي»، الذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وقدّمت شيرين عبدالوهاب أغنية «أنا قلبي إليك» للفنانة فايزة أحمد، وشهدت الحفل تفاعل كبير من الحاضرين بالفنانة.

تفاصيل حفل «راوئع الموجي»

يستعرض الحفل ذكريات وأعمال الموسيقار محمد الموجي الذي رحل عن عالمنا في عام «1995»، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، وكثير من الأغاني والألحان التي اشتهرت بأصوات عمالقة الفن العربي، كالسيدة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية وصباح وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة ووردة وطلال مداح، وغيرهم.

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