شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تتألق بافتتاح الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة نسمة عبد العزيز، عازفة آلة الماريمبا حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، والذي قام بتكريمها لمشاركتها في حفل الافتتاح.

وقدمت خلال الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية، منها انت عمري لأم كلثوم، وبتونس بيك لوردة الجزائرية، وبعص المفطَعات الموسيقية للموسيقار عمر خيرت، وغيرها.

وحضر الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، والفنان الكبير محمود حميدة، الفنان هاني رمزي، الفنان مدحت صالح، الناقد نادر عدلي، السيناريست مدحت العدل، حفل إفتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقام في الفترة من 5 إلى 12 مايو الجارى، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.