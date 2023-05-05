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شاذلي فرح يكشف تفاصيل عرضه الجديد "عن العشق والعشاق"

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج والمؤلف شاذلي فرح لتقديم العرض المسرحي "عن العشق والعشاق" عن رائعة وليم شكسبير "روميو وجوليت"، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، ولمدة أسبوع، علي مسرح غزل المحلة، وذلك ضمن عروض فرق الأقاليم التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة . 

 

وقال المخرج شاذلى فرح لليوم السابع : نص روميو وجوليت لشكسبير قد تم تقديمه علي مستوي العالم منذ مئات السنين ، وأختارنا أن نقدمه في إطار جنوبي كوميدي غنائي ، وقد قام الدراماتورج بالعمل علي النص منذ أكثر من عام حتي يقرب القانون الجنوبي من النص الأصلي . 

 

وأضاف فرح : أحببت أن أصل من المشهد المسرحي إلي المشهد السينمائي وذلك من خلال 12 لوكيشن علي خشبة المسرح يتم تغيرهم بشكل متناغم ، وأنا سعيد بتلك التجربة التي تعد التجربة الخامسة لي في المسرح الغنائي ، وهذا النوع من المسرح ليس سهلا علي الإطلاق حتي يكون الغناء متضافر مع المشاهد وجزء لا يتجزأ منها ،ليس حلية فقط للمشهد . 

 

وتابع : مسرحية عن العشق والعشاق دراماتورج حسام العجوز ، إخراج شاذلي فرح ، ديكور وملابس رانيا حداد ، موسيقي ،وألحان حسام الشريف ، صياغة غنائية مجدي الحمزاوي ، استعراضات خالد قنيده، مخرج منفذ هاني يسري. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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