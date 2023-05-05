شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى أولى حفلاته هذا العام الليلة فى أوبرا دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان جورج وسوف اليوم الجمعة حفلاً غنائيًا، في فى أوبرا دبى، بمشاركة الفنان آدم، وهو الحفل الأول له هذا العام، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها.

ويحيي جورج حفلا غنائيا آخر في قطر يوم 18 مايو المقبل، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.