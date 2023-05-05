نسيت تلبس البنطلون .. القشطة منة فضالي جننت الشباب و تثير الجدل في أحدث إطلالة لها ومتابع: كسحت سما المصري و لورديانا

بيروت - ثريا شاهين - منذ ظهورها مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام واحدث جده على موقع التواصل الاجتماعي بسبب ما كانت ترتديها الفنانه الجميله التي خطفت الانظار في اناقتها ورشاقتها ونوثتها انها الجميله منة فضالي التي ظهرت باطلاله في غايه الجراه والروعه منها.

حيث نشرت الفنانه الجميله منه فضالي حيث كانت جالسه على الارض وهي ترتدي قميص من اللون الابيض وكانت بجانبها حذائها الخاص ولكن الغريب في الصوره انها لم تكن ترتدي شيئا اسفل اسفل القميص حيث تركت الجزء السفلي عاريا تماما مما تعرضت الى عده انتقادات بصوره كبيره جدا.





نشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه ادت الى انتقادات بصوره كبيره الى ما ترتديه منة فضالي بحيث تركت الجزء السفلي بدون ملابس تماما حيث يظهر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعيه.

ولم تغير التعليقات والانتقادات من منه فضالي حيث علقت على صورتها قالت انا بخير دائما لانني لا اقارن حياتي بحياه احد ولا سعادتي بسعادة احد.

وجائت التعليقات على منه فضالي على النحو التالي يا فنانه حرام عليك. ايه ده يا فنانه. متابع اخر هي نسيت تلبس البنطلون ولا ايه ولا عاوزه توريني حاجه تاني.

مشاركه النجمه منه فضالي في العديد من الاعمال الدراميه حيث شاركت في فيلم مغامرات كوكو.