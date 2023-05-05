حصيلة إيرادات فيلم هارلي في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "هارلي" للفنان محمد رمضان، أمس الخميس 416 ألفًا و958 جنيهًا، ووصل إجمالي ما حققته إيرادات الفيلم في السينمات 31 مليونًا و249 ألفًا و272 جنيهًا.

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تفاصيل فيلم هارلي:

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مى عمر، ومحمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، تأليف

محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.