نسمة عبد العزيز تحيي حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نسمة عبد العزيز، لاحياء حفل افتتاح الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

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وكانت تشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا

العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.