تعرف على تفاصيل الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى قبل انطلاقه

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق حفل إفتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي ميشيل ماهر، والمقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 12 مايو الجارى، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

المكرمين

تذهب جائزة الريادة السينمائية لكل من، الفنان يحيى الفخراني، الفنان محمود حميدة، الفنانة سهير رمزى، الفنانة هناء الشوربجى، ويمنح جائزة فريد المزاوى للمخرجة إنعام محمد على، أما جائزة الأب يوسف مظلوم تذهب للفنان سامي مغاورى.

ويمنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح، وتذهب جائزة الإبداع الفني لكل من، الكاتب مدحت العدل، الموسيقار هشام نزيه، الناقد الفني نادر عدلي، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة التميز الإعلامى لـ محمود سعد.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2022 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي، للنجمة نيللى كريم عن دورها في مسلسل فاتن أمل حربي، جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل جزيرة غمام، وتذهب جائزة المركز التشجيعية للفنانة تارا عماد.

لجنة التحكيم

تشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية

كشفت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.