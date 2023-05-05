شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعلن طرح فيلم مستر إكس فى موسم عيد الأضحى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى عن طرح فيلمه الجديد مستر إكس بشكل رسمي في دور العرض السينمائى خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث طرح فهمى صورة دعائية للفيلم على حساباته على مواقع السوشيال ميديا، وفى نفس الوقت نشر باقى الفنانين المشاركين في البطولة وكذلك صناع العمل، الصورة على السوشيال ميديا تمهيدًا لبدء عمليات الدعاية.



اول صورة دعائية لفيلم مستر اكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وقدم أحمد فهمى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.