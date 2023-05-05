شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الشاعر الغنائى أيمن الطويل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الشاعر الغنائى الراحل أيمن الطويل عزاءه مساء اليوم الجمعة 5 مايو أمام مسجد الأمين بكفر السلمانية - وراق العرب بمحافظة الجيزة.

وفاة الشاعر أيمن الطويل

الشاعر الغنائى أيمن الطويل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 42 عاما، وأعلن خبر وفاته المطرب حسين زكريا حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "وداعـاً الشاعر الطـيب أيمن الطويـل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا مايرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

وشيعت منذ قليل جنازة الشاعر الغنائى أيمن الطويل بعد صلاة الظهر من قرية شنبارى بأوسيم بمحافظة الجيزة.

وتعاون أيمن الطويل مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم، سمسم شهاب، أمينة، وقدم أغنية "رقصوني يابا" مع حكيم وأغنية أمينة "صحاب فاشوش"، واغنية احمد سعد "يا مدلع"، وأغنية محمود الليثي "فلوس"، وأغنية "نفسي يا أمي" سهاب شهاب.