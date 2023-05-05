محمد إمام طبيب في فيلم "أبو نسب" والعرض فى موسم الصيف

يعود الفنان محمد إمام ويواصل تصوير فيلمه الجديد " أبو نسب " خلال الفترة الحالية ، ويجسد امام خلال الأحداث شخصية طبيب ويعاني من أزمة النسب ويواجه عددا من المشكلات الاجتماعية في حياته .

العمل من بطولة ياسمين صبري والتي تجسد دور مدربة الحياة “ لايف كوتش” ، والنجم ماجد الكدواني ويظهر خلال الأحداث بدور والد ياسمين صبري ، النجمة هالة فاخر وتظهر خلال الأحداث بدور والدة محمد إمام ، بالاضافة الى كل من الفنان علاء مرسي و محمد لطفي ، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام ،و تدور الأحداث في إطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في موسم الصيف كموعد مبدئي.

علي خطي الزعيم عادل امام



من ناحية أخري يعكف الفنان محمد إمام على التحضير لفيلم جديد يعيد من خلاله قصة فيلم "شمس الزناتي"، الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام سابقا ، العمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المفترض أن يبدأ تصويرة خلال الفترة القادمة .



فيلم عمهم

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد إمام فى السينما فيلم "عمهم " ، من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، وشارك في بطولته الفنانون آيتن عامر، هدى المفتي، سيد رجب، محمد لطفي، محمود حافظ، محمد سلام، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك، مونتير عمرو عاكف، موسيقى تصويرية مصطفى الحلواني، مدير التصوير إسلام عبدالسميع، الصوت أحمد سمير، الملابس ريهام عاصم.

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