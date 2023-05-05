أصالة تلتقي جمهورها بالقاهرة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة أصالة، لاحياء حفل غنائي ضخم فى بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات، مساء، اليوم، الجمعة.

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ومن المقرر أن تقدم "أصالة"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وكانت روجت أصالة، للحفل من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: "أهلى وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم 5 مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

آخر أعمال المطربة أصالة

يشار إلى أن طرحت النجمة آصالة نصرى، مؤخرًا 4 أغنيات من ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "شايفة فيك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي

تعاون فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.