شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد adele الـ35.. ابنها أهم من الغناء وألبوم مادونا كان مصدر إلهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، الخامس من مايو مع عيد ميلاد أديل adele التى تعد واحدة من أهم نجمات الغناء حول العالم، لما حققته من نجاحات كبيرة جعلتها تحظى بجماهيرية عريضة، بفضل أغانيها المميزة، وبالتالى فى عيد ميلادها نتعرض إلى عدة معلومات عن أديل.

فريق Spice Girls هو الفريق الموسيقى المفضل لـ أديل، خاصة جيرى هاليويل، ومن خلاله عشقت الموسيقى، وحصلت على أول تذكرة لحفل للفريق وعمرها 7 سنوات.



اديل

فى 2009 تجاهل المصورين adele أثناء حفل توزيع الجرامى، واضطرت للغناء حافية على المسرح لجذب انتباههم مثلما ذكرت بحوار لها، كما سبق وكشفت أن ألبوم مادونا Ray of Light كان مصدر إلهام أديل الرئيسى قبل طرح ألبومها 25.

دوما ما تؤكد adele أن الأمومة ورعاية ابنها أنجيلو أهم بالنسبة لها من مستقبلها المهنى، ولها عادة غريبة ممثلة فى تعليق الميدالية التى حصلت عليها من الأمير تشارلز إلى جانب مرحاضها، كما تفعل مع باقى جوائزها وميداليتها.

يستغرق فريق أديل حوالى ساعتين ونصف الساعة لتجهيزها للوقوف على المسرح، أما شهرتها كمطربة ونجوميتها فلم تمنعها من تعلم الطهى كالمحترفين، فتجيد إعداد أشهر الأطباق العالمية.

عام 2017 كان مميزاً لها حيث حصدت فيه نجاحات كبيرة، بعدما نالت خمس جوائز جرامي عن ألبومها منها 2عن فئتي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من العام، وفازت بجائزة أوسكار عن أغنيها Skyfall من فيلم James Bond.