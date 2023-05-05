١٠ عروض مسرحية فى الموسم الصيفى للبيت الفنى للمسرح

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من النشاط الفنى يشهدها مسرح الدولة، تلك الفترة، ما بين افتتاح عروض مسرحية جديدة، وأخرى يعاد عرضها، داخل القاهرة وخارجها، حيث افتتح مؤخرا العرض المسرحى «عجيب وعجيبة» على خشبة مسرح السلام من إنتاج فرقة المسرح الحديث.

«عجيب وعجيبة» بطولة سيد الرومى، دعاء رمضان، ايهاب بكير، وليد أبوستيت، رضا طلبة، محمد الصغير ومجموعة من فنانى فرقة المسرح الحديث، تأليف سعيد حجاج، ديكور سارة شكرى، أزياء سماح نبيل، إضاءة أبو بكر الشريف، أشعار محمد على هاشم، موسيقى وألحان محمود وحيد، استعراضات أحمد سمير، أراجوز اسلام أحمد، خيال ظل نور سمير، إخراج محمد الصغير.

وهو المشروع التاسع ضمن سلسلة المشروعات التى أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد مطلع يناير الماضى تحت شعار «٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد»، كما يعرض على نفس الخشبة مسرحية «خطة كيوبيد» من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

وعلى قاعة يوسف ادريس تعرض مسرحية «سيب نفسك» من تأليف مارك إيجيا ودراماتورج وإخراج جمال ياقوت، بطولة فاطمة محمد على، العرض ديكور أحمد أمين، إضاءة إبراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عرائس نبيل الفليكاوى، إنتاج أقنعة أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تصميم الدعاية محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت.

كما افتتحت فرقة المسرح الكوميدى العرض المسرحى الجديد «طيب وأمير» على خشبة مسرح ميامى بعد تجديده، عن تراث نجيب الريحانى وبديع خيرى، كتابة محمد الملوانى وإخراج محمد جبر، بطولة عمرو رمزى، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوى، رشا فؤاد، نهى لطفى، شريف حسنى، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدى، محمود فتحى ونجوم المسرح الكوميدى، تأليف أحمد الملوانى، ديكور حمدى عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقى أيمن التركى، وأشعار طارق على.

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض «بعد آخر رصاصة» من تأليف على عبد النبى الزيدى وإعداد وإخراج شريف صبحى، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة، ومن بطولة طارق شرف، مى رضا، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر على، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان _آسر على، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبى الزيدى، إعداد إخراج شريف صبحى.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة مسرحية «بيت روز» من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، وذلك على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة، تمثيل

سالى سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومى، تصميم اضاءة محمود الحسيني(كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.

وعلى خشبة مسرح المتروبول تقدم مسرحية «جنة كوكى» البطولة للفنانين «بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ»، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادى فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم.

وفى مسرح العرائس تقدم مسرحية «عروستى» من تأليف محمد بهجت وإخراج محمد نور وذلك على مسرح القاهرة للعرائس فى تمام السابعة مساء، أما فرقة المسرح القومى للأطفال فتقدم الفرقة عرض «جنة كوكى» من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحى، وذلك على مسرح متروبول بالعتبة فى تمام السابعة مساء.

وبالاسكندرية قدمت فرقة مسرح الاسكندرية العرض المسرحى «الملك همام وعصابة الضباع» من تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية، من تأليف وإخراج ايهاب مبروك، وتصميم ديكور وملابس وليد السباعى، تأليف أغان وأشعار كامل أبوالفتوح، موسيقى وألحان هشام زيتون، ومخرج منفذ وتصميم إضاءة محمد المأمونى، وغناء الفنان الكبير إبراهيم الملاح، تصميم استعراضات محمد میزو، وتنفيذ ماسكات الرأس هبة توفيق.

ومن المقرر خلال أيام افتتاح العرض المسرحى «سيدتى الجميلة» على خشبة المسرح القومى، بطولة كل من: الفنانة داليا البحيرى، أحمد وفيق، وفريد النقراشى، وأعضاء فرقة المسرح القومى منهم نفين رفعت ولبنى عبد العزيز وأمينة سامى وأحمد سمير عامر، أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور حمدى عطية، ملابس مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفى حجاج، وإعداد وإخراج محسن رزق.