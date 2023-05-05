غدًا..انطلاق مهرجان جمعية الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح غدا فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية وتستمر الفعاليات حتى يوم 13 من الشهر الجارى، على أن يقام حفل الختام السبت 20 مايو.

وقال رئيس المهرجان مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع إن هذا العام يشهد منافسة 15 فيلما عربيا وهو عدد اكبر من الدورة الماضية التى نافس فيها 6 أفلام فقط، كما يشهد تطبيق بند جديد للائحة المهرجان فى قسم الأفلام الروائية الطويلة العربية والتى عرضت بدور العرض المصرية، حيث تم إجراء الاستفتاء عليها من قبل أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين والسينمائيين وسيتم منح الأفلام العربية الثلاثة التى ستحصل على أعلى أصوات على شهادة من أعضاء الجمعية كأفضل عمل عربى خلال العام الماضى عرض بدور العرض المصرية.

وأضاف ان هذا العام تشارك العديد من الدول العربية منها لبنان، وقطر، والإمارات، والعراق، وتونس، والمغرب، الأردن، وسوريا.، تشارك لبنان بـ7 أفلام منها «البحر أمامكم» للمخرج إيلى داغر، و«كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، و«عا أمل تيجى» للمخرج الأرجنتينى اللبنانى جورج بيتر بربرى، و«الهيبة» للمخرج سامر البرقاوى، وأفلام اخرى إنتاج مشترك مع لبنان وهى فيلم « دفاتر مايا» إخراج جوانا حاجى توما، وخليل جريج، مع قطر وفرنسا وكندا، و«أصحاب ولا أعز» للمخرج وسام سميرة، وهو إنتاج مشترك مع مصر والإمارات، و«النهر» للمخرج غسان سلهب مع قطرولبنان وألمانيا وفرنسا.

وتشارك تونس بأربعة أفلام وهى «أطياف» تأليف وإخراج مهدى هميلى، و«قربان» للمخرج نجيب بلقاضى، و«ما تسمع كان الريح» للأخوين إسماعيل ويوسف الشابى، واخيرا فيلم «مجنون فرح» للمخرجة ليلى بوزيد وهو إنتاج تونسى فرنسى مشترك.

ومع مشاركة قطر بعدد من الأفلام العربية فى إنتاجها فتشارك أيضا فى فيلم «كلشى ماكو» للمخرجة ميسون الباجه جى.

ومن الأردن يشارك فيلم «بنات عبدالرحمن» وهو من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان، ومن سوريا يشارك فيلم «الغريب» للمخرج أمير فخر الدين، وأخيرا فيلم «على صوتك» للمخرج المغربى نبيل عيوش، وشارك فى إنتاجه فرنسا.

وسيقوم الفنان حسين فهمى ضيف شرف المهرجان

هذا العام، بتسليم شهادات الأفلام الفائزة والتى حصلت على أعلى تصويت فى الاستفتاء العام الذى تقيمه الجمعية سنويا لاختيار أعلى الأفلام التى تتنافس على جوائز المهرجان السنوى.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن إقامة الاستفتاء العام الذى يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التى عرضت خلال عام 2022 بدور العرض المصرية والمنصات الرقمية، ويتنافس فى الاستفتاء العام هذا العام 26 فيلما روائيا طويلا عرض بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى 4 أفلام عرضت على المنصات تشارك فى الاستفتاء، بينما يتنافس 15 فيلمًا عربيًا طويلًا على جائزة أفضل فيلم عربى عرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما. يعد المهرجان أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التى تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا.