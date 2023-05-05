الليلة.. افتتاح الدورة الـ71 للمهرجان الكاثوليكى المصرى للسينما

ياسر رشاد - القاهرة - نيلى كريم تتوج بجائزة أفضل ممثلة.. وأحمد أمين أحسن ممثل

تفتتح اليوم فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، والتى تقام بعد التجديد الكامل لقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

تحيى حفل الافتتاح الفنانة نسمة عبدالعزيز عازفة الماريمبا، والتى تقدم مقطوعات جديدة منها البخيل وانا، فوجا، حلو المكان، ماريمبا فيوجن، كما تقدم الحفل الإعلامية لميس سلامة.

«قمر14» و«11.11» و«كاملة» و«الباب الأخضر» و«2 طلعت حرب» تتنافس على الجوائز

يكرم المهرجان هذه الدورة العديد من الفنانين، حيث يهدى جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخرانى، محمود حميدة، سهير رمزى، هناء الشوربجى، ويهدى جائزة فريد المزاوى للمخرجة القديرة إنعام محمد على، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامى مغاورى، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

ويهدى جائزة الإبداع الفنى لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفنى نادر عدلى، ومدير التصوير أيمن أبوالمكارم، وتذهب جائزة التميّز الإعلامى هذا العام للإعلامى محمود سعد.

كما تكرم ادارة المهرجان بعضا من نجوم دراما رمضان لعام 2022، حيث تمنح العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثلة فى عمل درامى للفنانة نيللى كريم، عن دورها فى مسلسل «فاتن أمل حربى»، وجائزة أحسن ممثل فى عمل درامى، للفنان أحمد أمين عن دوره فى مسلسل «جزيرة غمام»، وتهدى ادارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة تارا عماد.

جدير بالذكر أن اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام من بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً جميعها من إنتاج عام 2022.

والأفلام التى تتنافس على جوائز المهرجان هى «ليلة قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، إنتاج أحمد السبكى «السبكى فيلم للإنتاج الفنى»، وبطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد ومحمد جمعة وشيرين رضا، ومى الغيطى وأحمد مالك وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور، وتدور أحداثه حول 5 قصص حب، لأجيال مختلفة، ايضا فيلم «11:11» للمخرج كريم أبوزيد، إنتاج أيمن نجيب «Silver Green Film Production»، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجى المقدم، محمد الشرنوبى ونور إيهاب، ويتحدث الفيلم عن أن كل شىء فى الحياة يحدث بسبب القدر وليس هباءً، حول مجموعة من الأشخاص يجمعهم توقيت معين، وكل واحد منهم يحدث له موقف مختلف فى هذا التوقيت.

ينافس أيضا فيلم «حدث فى 2 طلعت حرب» للمخرج مجدى أحمد على، إنتاج أحمد مجدى أحمد على «شركة جراچ»، تدور احداثه فى إطار اجتماعى سياسى، فى شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم

أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة، بطولة سمير صبرى ومحمود قابيل وأحمد مجدى وعبير صبرى وسهر الصايغ، شريف دسوقى.

أيضا ينافس فيلم «كاملة» للمخرج چون إكرام، إنتاج رأفت توماس «هوليوود فيلم» وچون إكرام ساويرس، وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى «كاملة»، تعانى من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى «أسماء»، التى تعانى من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما، وهو أول بطولة مطلقة للفنانة إنجى المقدم ويشارك فى بطولته أيضا كل من مى الغيطى وفراس سعيد ولطفى لبيب وسلوى عثمان، ومن تأليف محمد عبد القادر، وشارك فى العديد من المهرجانات لكنه لم يعرض فى قاعات العرض.

ايضا ينافس فيلم «الباب الأخضر» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة Codex، وهو اخر اعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بطولة إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوى ومحمود عبدالمغنى وعابد عنانى وحمزة العيلى واسلام حافظ وبيومى فؤاد وائل ترك وسماء ابراهيم، وتدور أحداث الفيلم فى التسعينيات عندما يتم تجربة مصل جديد قادر على تغيير ملامح حياة وذكريات الشخص الذى يحصل عليه، ما يؤدى إلى تأثير خطير يسعى الطبيب الذى يقوم بدوره إياد نصار للسيطرة عليه، ويأتى فى شارة بداية الفيلم: «ولازلنا فى انتظار شهادة الميلاد فلكى يعيش الإنسان لا بد أن يكون له اسم.. هوية، فإلى متى ننتظر عند.. الباب الأخضر».

تشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج القدير هانى لاشين، وعضوية كل من الفنانين ماجدة زكى، ومجدى كامل، والتونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة د. غادة جُبارة، ومدير التصوير/ د. سامح سليم، الناقدة الفنية/ ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.