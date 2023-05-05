شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى بصحبة زوجها وابنهما خلال شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة آن هاثاواى مميزة للغاية خلال نزهتها بصحبة عائلتها المكونة من زوجها وابنهما مثلما ظهر فى مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضى، وارتدت نجمة The Devil Wears Prada ، البالغة من العمر 40 عامًا، زياً باللون الأزرق الداكن مع بنطال جينز فضفاض، والتقطت عدسات المصورين عدة صور لزوجها آدم شولمان وهما يسيرا معاً.

وحرصت آن هاثاواي مؤخراً على حضور عرض أزياء فيرساتشي لخريف وشتاء 2023 في ويست هوليود، من خلال ارتداء إطلالات ميزت كلا من النجمات اللاتي اعتدن على حضور عروض الأزياء الخاصة بنجوم الموضة حول العالم.



هاثاوى مع ابنها

ونشر تقرير لموقع ديلى ميل صورا لكل من تلك النجمات، اللاتى حرصت فيها المغنية دوا ليبا على ارتداء فستان أسود كلاسيكي في حين تميزت باريس هيلتون بفستان أبيض.



هاثاوى وزوجها

ومؤخراً بدت الممثلة ونجمة هوليود آن هاثاوى بإطلالة مميزة مؤخراً أثناء إطلالتها فى أمسية ظهرت فيها بصورة نادرة مع زوجها آدم شولمان أثناء حضورهما عرض فالنتينو هوت كوتور خلال أسبوع الموضة فى باريس، ولم تخالف هاثاوى التوقعات حول عشقها للموضة بإطلالة مميزة للغاية عبر فستان قصير تميز على طريقة جلد الفهد.