شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: سمير العصفوري قاللي خسارة ماتقدمش كوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كمال أبو رية خلال تصريحاته باليوم السابع عن سبب موافقته لتقديم دور كوميدي بمسلسل الكبير أوي مع النجم أحمد مكي، حيث قال : أحب الكوميدي منذ زمن ، وكان المخرج الكبير سمير العصفوري دائما يقول لي " انت خسارة ماتقدمش كوميدي ".

وتابع أبو رية: الكوميديا ليست ألفاظ متبادلة فهي شأنها شأن التراجيديا ، فهي أفعال جادة ينتج عنها ضحك ، ولدينا نماذج كثيرة مثل عادل إمام لم يقل نكته يوما ولكنه يضحك الناس من خلال المواقف .

وكان قد شارك الفنان كمال أبو رية خلال الماراثون الرمضاني في مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

كما شارك كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.