استقبال حافل لـ “ميا خليفة” في جامعة اكسفورد!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 03:54 صباحاً - قالت نجمة البورنو السابقة والتي تحولت إلى مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ميا خليفة أنها تعاني من “متلازمة المحتال” هذا الأسبوع بعد أن أصبحت آخر شخصية بارزة تتحدث في اتحاد أكسفورد.

ففي مفاجأة غير متوقعة، حضرت الثلاثينية اللبنانية لتلقي محاضرة في الاتحاد الأكاديمي المرموق أكسفورد يونيون.

لم يتم الكشف عن محتوى محاضرتها بعد، ولكن تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لدخولها وسط حشد من طلاب الجامعة الذين كانوا يصفقون ويهتفون لها.

كما شاركت مقطع فيديو نشره الاتحاد على حسابه على انتسغرام وادعت أنها مصابة “بمتلازمة المحتال”.

كتبت: “حقًا أكبر شرف في حياتي ، أشكركم كثيرًا على دعوتي للتحدث.

يذكر انه يشعر المصابون بما يُعرف بـ “متلازمة المحتال“، بأن ما يحققونه من إنجازات في مجال العمل غير مستحق، ومن المرجح أن يراهم الآخرون “محتالين” في هذا الصدد.