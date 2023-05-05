شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز: كنت بحلم بالمشاركة في الدراما الوطنية ومسكت في دوري بمسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان وليد فواز، أن دوره في مسلسل الكتيبة 101 وتقديم شخصية أبو اسامة المصري مقرب له لحلمه بالعمل في المسلسلات التي تحمل دراما وطنية، قائلا: "دور أبو أسامة المصري بلغة أهل المهنة دور حراق وهو طفل شقي ومحتاج مني مجهود أكثر".

وأضاف وليد فواز، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه كان عنده حلم بتقديم شخصية تتكلم باللهجة السيناوية، متابعا: "كنت حاسس أني سيء الحظ أني لم يتاح ليا الفرصة المشاركة في مسلسلات الدراما الوطنية والعسكرية، ولما جالي الدور في مسلسل الكتيبة 101 مسكت فيه وأخذ مني مجهود".

وتابع: "صعوبة شخصية أبو أسامة المصري الشخصية صعوبتها أن مفيش مادة فلمية عنها في الوسائل المرئية وهي شخصية حقيقية، وهو كان مسئول على أي خطب تحريضية عقب أي عملية لأبطالنا في القوات المسلحة وأهل سيناء، والمقاطع الموجودة مكنتش واضحة قوي واتوفر لنا مصححين اللهجة وكنت بسمع فويسات بمنطوق سيناوي وتدربت لوحدي وبعدين وقوفا امام الكاميرا".