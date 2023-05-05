شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم: مشهد ضرب رمضان بـ"الشلوط" كان بالاتفاق مع المخرج محمد سامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهيم الشهير بسيد العمدة، إن مشهد ضرب جعفر العمدة بالشلوط فى ضرب شوقى كان بالاتفاق مع المخرج محمد سامى ومحمد رمضان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : "خلصت 70% من مسلسل جعفر العمدة.. وبدأت بعد كدة تصوير شخصية عطية أبو عصاية بمسلسل عملة نادرة.. وكنت بغير الشخصية فى العربية ما بين الشخصيتين".

عن وجودة فى أفيش مسلسل جعفر العمدة عرض فى رمضان، قال أحمد فهيم : "أحمد داش بعتلى أفيش المسلسل وكنت سايق ودموعى نزلت من عنيا وان ربنا حقق ليا حلمى".

وتابع : "عائلتى فى أول 7 حلقات من جعفر العمدة لم يكونوا متفاعلين مع الشخصية ولكن بعد الحلقة السابعة تفاعلوا جدا مع المسلسل واعجبوا الشخصية".

وقال مصطفى ابن الفنان أحمد فهيم: "شخصية والدى فى مسلسل جعفر العمدة كانت حلوة جدا، وتختلف عن شخصية عطية أبو عصاية فى مسلسل عملة نادرة، ووالدى فى الحقيقة طيب جدا ولكن لما بيتعصب بيبقى صعب".