شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يصور مشاهد فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى هذه الأيام من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد " تاج" بمدينة الإنتاج وبعض شوارع القاهرة ومدينة أكتوبر، كما صور بعض المشاهد بمنطقة وسط البلد ودار القضاء العالى وكورنيش النيل بالمعادى.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

ومن ناحية أخرى يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً فى الكويت يوم 12 مايو الجارى.

يذكر أن تامر حسنى طرح مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.