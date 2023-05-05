بعد اختياره لحفل الافتتاح بالإمارات.. تامر حسنى يزين كأس السوبر من جديد

القاهرة - سامية سيد - النجم تامر حسنى

الخميس، 04 مايو 2023 10:54 م

بعد استرجاع 7 آلاف تذكره بسبب عدم الاستقرار على النادي المواجه للنادي الأهلي في مباراة كأس السوبر بدولة الإمارات، تم بيع 8 آلاف تذكره في يوم واحد فقط، وذلك بعد الإعلان عن انضمام الفنان تامر حسني، ومازال الإقبال على البيع مستمرا وفي ازدياد حتى موعد المباراة غداً.

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