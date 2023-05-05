ليلة روائع الموجي| شيرين عبد الوهاب بكلاسيكية غنائية لـ فايزة أحمد

ياسر رشاد - القاهرة - تغنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأغنية "انت وبس اللي حبيبي" للفنانة القديرة فايزة أحمد، ضمن حفل ليلة روائع الموجي المقامة في السعودية.

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شيرين عبد الوهاب "هادئة" في ليلة روائع الموجي

أطلت شيرين على الجمهور بحضور هاديء كلاسيكي على خلاف حركاتها المعهودة على المسرح، وقدمت "انت وبس اللي حبيبي"، مع الفرقة الموسيقية للمايسترو وليد فايد.

موعد حفل ليلة روائع الموجي في السعودية

يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل:

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.

فعاليات تقويم الرياض 2023:

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك

دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في

الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيَّل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.