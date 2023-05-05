نجوى كرم كاريزما.. أحدث ألبومات شمس الأغنية العربية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فترة تحضير طويلة، أزاحت النجمة نجوى كرم الملقبة بـ" شمس الأغنية العربية" الستار على بوستر ألبومها الجديد "نجوى كرم كاريزما"، والذي من المقرر أن تطرحه خلال الأيام المقبلة.

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وكتبت نجوى كرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ألبوم نجوى كرم كاريزما إن شاء الله يعجبكم ادعولى".

حفل نجوى كرم فى دبي

تحيى النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا في أبو ظبى يوم 6 مايو الشهر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



ساعة بيضا

طرحت النجمة نجوى كرم أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.



حلوة الدنيى



وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي.



حفل تركيا



وأحيت اللبنانية نجوى كرم، مؤخرًا حفلاً غنائيًا، فى تركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "سار قلوب".

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