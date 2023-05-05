أصالىة ترد على رامي صبري "ربّ ضارّة نافعة"

ياسر رشاد - القاهرة - دعم الفنان رامي صبري صديقته النجمة أصالة، وذلك بعدما تعرضت لانتقادات حادة وطالب الجمهور المصري بمنعها من الغناء فى مصر والغاء حفلها.

وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "أخى وصديقى الحبيب . على مبدأ ربّ ضارّة نافعه اللى صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتى لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع على محبّه بتغمرنى وحنيّه بتبكينى.. محبّتك غالية يا غالى على قلبى".

اقرأ أيضًا.. رسالة أصالة لرامي صبري

رسالة رامي صبري لأصالة

كتب رامي صبري عبر حسابه على "تويتر": "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن، ولا يوجد كلام يوصفها، أنتى مصر وأنتى الوطن العربى وأنتى فى كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا.. الله يحفظك ويبعد عنك أى شر، هاتنورينا فى بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".

من ناحية أخري تحيي أصالة حيث تحيى مجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

جولة أصالة الفنية

‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

‎ومن المقرر أن يستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، أسرارا عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا