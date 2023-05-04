رامي صبري يدعم أصالة قبل حفلها فى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت النجمة أصالة لانتقادات شرسة من الجمهور المصري، وقاموا بعمل هاشتاج لالغاء حفلها فى مصر، مؤكدين أنها لم تعترف بفضل مصر عليها.

وحرص الفنان رامى صبرى على دعم أصالة قبل حفلها الغنائى فى القاهرة غدًا الجمعة.

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وحرص الفنان رامى صبرى على دعم أصالة قبل حفلها الغنائى فى القاهرة غدًا الجمعة.

رسالة رامي صبري

حيث نشر رامي صورة تجمعهما وكتب عبر حسابه على تويتر قائلاً: "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية ولا يوجد كلام يصفها أنتى مصر وأنتى الوطن العربى وأنتى فى كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا الله يحفظك ويبعد عنك أى شر هتنورينا فى بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".

موعد حفل أصالة



وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائى ضخم فى القاهرة غدا الجمعة، فى حديقة متحف الحضارات، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات فى مصر.



وروجت أصالة للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم

5 مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".من ناحية أخري تحيىمجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية وستقوم فى كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

جولة أصالة الغنائية



‏‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغانى أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها فى عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.



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