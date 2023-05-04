سرقة تيام قمر فى البرومو الرسمي لفيلم "الصف الأخير"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" البرومو الرسمي للعمل للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الجاري.

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سرقة تيام قمر فى برومو الصف الأخير

وكشف الإعلان الرسمى عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

بوستر الصف الأخير

ويكشف البوست عن أبطال فيلم الصف الأخير، بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟

قصة الصف الأخير

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

أبطال الصف الأخير

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

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