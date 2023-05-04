موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان جميل برسوم

ياسر رشاد - القاهرة - خيم الحزن على الفنان جميل برسوم بعد رحيل شقيقته خلال خلال الساعات الماضية.

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شيعت جنازة شقيقة الفنان جميل برسوم بحضور الأهل والأصدقاء ظهرا من كنيسة كاتدرائية السيدة العذراء بدمنهور بالبحيرة.

يقام العزاء مساء اليوم الساعة 6 ونصف مساء بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بدمنهور.

وكان حقق الفنان جميل برسوم نجاحًا بمشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان حيث جسد دور الجد.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى

وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.