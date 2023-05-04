موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان جميل برسوم

ياسر رشاد - القاهرة - خيم الحزن على الفنان جميل برسوم بعد رحيل شقيقته خلال خلال الساعات الماضية.
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جنازة شقيقة جميل برسوم
شيعت جنازة شقيقة الفنان جميل برسوم بحضور الأهل والأصدقاء ظهرا من كنيسة كاتدرائية السيدة العذراء بدمنهور بالبحيرة.
عزاء شقيقة جميل برسوم
يقام العزاء مساء اليوم الساعة 6 ونصف مساء بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بدمنهور.
آخر أعمال جميل برسوم
قصة تحت الوصاية
وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتىوفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.
أبطال تحت الوصاية
بطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.