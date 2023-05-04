موعد طرح فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل دور العرض السينمائية فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بطولة كريس براب وديف باوتيستا، وذلك غدًا الجمعة.

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بداية انطلاق سلسلة Guardians of the Galaxy

نجح فريق Guardians of the Galaxy الأصلي فى تقديم فريق من الأبطال من القرن الـ 31، حيث كان Vance Astro هو صلة الفريق الوحيدة بكون مارفل بالعصر الحالي. في نهاية المطاف، وضعت مارفل فريق Guardians هذا في الكون البديل Earth-691، بدلًا من مستقبل كون مارفل الأساسي.

انضمام بطل مارفل للفريق

وتعتبر حراسة المجرة مهمة كبيرة، لذلك حصل Martinex على استراحة من الفريق لقيادة فريق Guardians ثاني. يضم هذا الفريق الجديد بطل

مارفل الخاص به من العصر الحالي، وهو في هذه الحالة الآفنجر السابق Simon Williams (والذي يستخدم الاسم الرمزي Hollywood بدلًا من Wonder Man).

أبطال Guardians Of The Galaxy Vol. 3



فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل، ولم يكشف القائمين على الفيل اى تفاصيل حول حبكة الفيلم المقبل.

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