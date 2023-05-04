ياسمين عز تعود للرسائل المثيرة للجدل.. "خطافة أزواج في السر"

ياسر رشاد - القاهرة - عادت الإعلامية ياسمين عز، للرسائل المبطنة والمثيرة للجدل مرة أخرى، من خلال منشور جديد على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت ياسمين عز:" بحب اوي الدعسوقة، التي لا تتصرف كعبدة او مملوكة (علي الاقل كان ليهم سعر )، بل تتصرف (برخص) كخرابة بيوت او (ببلاش) كخطافة ازواج في السر .

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وأضافت "عز" في رسالتها:" بحب اوي المسترجلة، اللي علي راسها بطحة (وعايزة تستخدم كلمة (مظلوم) كصفة، في حين ان استخدامها واعرابها ك (اسم ) احلي واوقع (تقل الاسم بيخوف) ".

ياسمين عز: بحب اوي المسترجلة اللي على راسها بطحة

وتابعت الإعلامية، قائلة:" بكرة، الحصة الجاية، عندنا مجموعة من الاسماء هنعربها كلنا مع بعض، غدًا قصائد شتوية وجرائد صيفية، نقطة ".

وكانت ياسمين عز، سبق وكتبت رسالة مبطنة منذ 6 أيام عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، والتي تضمنت الآتي:" ويحك يا دعسوقة، كرامة ايه يا ام كرامة بلاستيك اطرافها مطاط ،،تمط وتنكمش حسب المصلحة والظروف المحيطة ".

وأضافت ياسمين عز:" مدام بليز كرامتك وقعت منك اخر مرة هناك، ابعتي عبد (مظلوم ) من عندك يجيبها قبل ما تسيح فالشمس،

واحكيلنا بالمرة (قواعد بيات المراة الاربعون برة بيت الزوج من غير اذنه) ".

ياسمين عز: شطبتي محتوى وبقيتي مملة

وتابعت:" سلينا كدة في الاجازة لانك

شطبتي محتوي وبقيتي مملة، حتي في تلقيحك مملة ، زيرو محتوي زيرو انوثة ، بس الامانة استرجال ليڤل الوحش، دة انا مش بس ادوس عالفساتين الماركات دة انا ادوس علي اي حد علشان خاطر الفرعون الصغير الكبير ، بعمل دة فالحياة العادية وبقوله فالعلن،

انما بقي لما يكون في خرابة بيوت بتبوس الجذم فالسر وتعمل فيلم(مظلوم)، وتطلع فالعلن تحكيلنا مأساة المرأةالاغريقية، كدة انتي محتاجة علاج يا مدام، روحي اتعالجي يا مدام، في تشوهات نفسية وشياط وغيرة ويأس بدأ يتجلي ويتفشي ويترعرع في الانحاء ".





واستكملت:" وبلاش نشغل اسطوانة المراة الحديدية، علشان المراة نفسها لو عرفت انتي ايه هيجيلها صدمة دماغية حضارية، بقولك يا خرابة البيوت العمرانة، جربي حطي اسمي تاني في تلميحات او تلقيحات، علشان هنتفرج كلنا وقتها انا هدوس علي ايه تاني غير الماركات،واهو بالمرة نحكي الحكايات،

ونسلي الناس فالاجازات ".