شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز فى 3 صور بإطلالة على طريقة جلد النمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز فى إطلالة مميزة على طريقة النمور مثلما بدا خلال زيها الذى تميز على طريقة نقش النمر، وذلك خلال الترويج لفيلمها الجديد The Mother.

جينيفر لوبيز كانت تحمل خلال سيرها حقيبة أنيقة مطبوعة على شكل حيوان.



جينيفر لوبيز

وذلك بعدما حرصت جينيفر لوبيز على استعراض أنوثتها وشياكتها المميزة خلال أكثر من صورة بإطلالة جديدة ظهرت بها مؤخراً، وتميزت فيهاا المغنية البالغة من العمر 53 عاماً بنحافتها المميزة، وحفاظها على لياقتها كعادتها، بالإضافة لارتداء قبعة وأسفل منها حجاب يغطى الرأس.



لوبيز خلال صورتين

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.