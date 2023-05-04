شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الخلاف بين محمد فؤاد وحلمى بكر على شرف الموسيقار محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر عدد من الصور التي جمعت النجم محمد فؤاد والموسيقار حلمى بكر الذى ظهر على كرسى متحرك بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، انتهاء الخلاف الذى أثير مؤخرا بينهما، وذلك على شرف حفل تكريم الموسيقار محمد الموجى والذى من المقرر أن يقام بالمملكة العربية السعودية.

وكان خلاف قد دب بين فؤاد وبكر على خلفية طرح الأول أغنية "الحفلة" والتي لجأ فيها إلى موسيقى المهرجانات، فهاجمه بكر فى تصريحات إعلامية رد عليها فؤاد لتشتعل أزمة بينهما سرعان ما انتهت.

على جانب آخر ، يجتمع النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد فى حفل غنائى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 25 مايو الجارى على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.

وكان فؤاد أعلن عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.