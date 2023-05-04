شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يعود لموقع تصوير فيلمه الجديد wolves.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل براد بيت البالغ من العمر 59 عامًا وهو يجرى مكالمة هاتفية أثناء وصوله إلى موقع تصوير فيلمه الجديد Wolves.



الممثل براد بيت

وذلك بعدما باع النجم العالمى براد بيت منزله الفاخر فى كاليفورنيا مقابل 39 مليون دولار، بعد ترميمه وإعادة تصميمه، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، وتمكن "بيت" من تحقيق ربح كبير، خاصة أنه اشترى العقار لأول مرة من الممثلة كاساندرا بيترسون مقابل 1.7 مليون دولار، عام 1994، وبعد ذلك بعامين، اشترى منزلًا صغيرًا مقابل 380 ألف دولار يقع فى الجزء الخلفى من ممتلكاته، وفى عام 1998، ضم منزلًا مجاورا آخر مقابل 475 ألف دولار .



براد بيت

وحينما تزوج من طليقته النجمة العالمية أنجلينا جولى اشترى عقارًا صغيرًا آخر مجاورًا عام 2008 مقابل 1.3 مليون دولار تقريبًا، وفي عام 2009، اشترى هيكلًا ضخمًا للحظيرة به كهف سري وحانة مقابل 1.1 مليون دولار.

تفاصيل ومساحة المنزل الفاخر

تبلغ مساحة المنزل الرئيسي 6700 قدم مربع، ويضم خمس غرف نوم وخمسة حمامات، كما به حديقة تزلج وقاعة رقص، ومسرح أفلام، ومرآب للدراجات النارية، ومنزل حجرى، وبركة سباحة.

وتأتى خطوة بيت المفاجئة قبل بدء سريان "ضريبة المنازل" الجديدة فى مدينة لوس أنجلوس، والتى تطلب من البائعين دفع ضريبة قدرها 4% على الممتلكات التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى دفع ضريبة بنسبة 5.5% على المبيعات التي تزيد عن 10 ملايين دولار.

ويستعد بيت للانتقال إلى قصر آخر بعد بيع عقاره الحالى، حيث يبلغ سعر قصره الجديد الواقع فى مدينة "كارميل-بي-ثي-سي" بشمال ولاية كاليفورنيا ما يقارب 40 مليون دولار، حيث يُقال إنه العقار الأعلى سعرًا الذى بيع فى المنطقة.