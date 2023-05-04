شكرا لقرائتكم خبر عن باسم عبد الوهاب يطرح كليب "فتنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب باسم عبد الوهاب، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فتنة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد سرحان، وألحان وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج كريم عبد الوهاب

وتقول كلمات الأغنية:

لا دي فتنة

و انا و قلبي اتثبتنا

عينيها جابتنا و ودتنا

مدمنها

بنام اتكلم عنها

بقيت منها فا حاسيتها

كلام بالليل

و الحكي بالتفصيل

و الشرح و التطويل

بنحبه مالأول

ما بنا في سيم

و العشق في التعتيم

و القلب في التسليم

متمادا و مطول

لا دي فالتهة

بتفهم عيني بي لقطة

كده يا قلبي أنا في ورطة

حابيتها

معاها الدنيا نسيتها

لاقيت روحي و انا لاقيتها

وكان المطرب باسم عبد الوهاب، طرح مؤخراً أغنية "تغيب" التي صورها على طريقة الفيديو كليب وأخرجه كريم عبد الوهاب، والأغنية من كلمات أحمد عرفان وألحان باسم عبد الوهاب وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

وغنى باسم عبد الوهاب تتر مسلسل "يوميات زوجه مفروسه" للنجمة داليا البحيرى وخالد سرحان والذى تم تقديم منه 4 مواسم خلال السنوات الماضة، وأغنية التتر من كلمات أيمن جودة والحان مصطفى محفوظ وتوزيع كريم عبد الوهاب، كما قدم باسم أيضاً أغنية بعنوان "كلامى عنك" على طريقة الفيديو كليب من إخراج كريم عبد الوهاب